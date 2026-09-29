फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Two people sentenced to five years' imprisonment for raping a student

Kannauj News: छात्रा से दुष्कर्म में दो को पांच-पांच साल की कैद

Tue, 29 Sep 2026 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Two people sentenced to five years' imprisonment for raping a student
कन्नौज। पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन


यह घटना 22 फरवरी 2018 को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा की तीसरी मंजिल पर हुई थी। पीड़िता ने कोतवाली तिर्वा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह बीएससी की छात्रा है और मेडिकल कॉलेज में दवा लेने गई थी। उसी समय तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के टूसावारी निवासी संजीव उर्फ संदीप और नुनारी गांव निवासी रामनिवास उसे घुमाने के बहाने तीसरी मंजिल पर ले गए। वहां गैलरी में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 20 जनवरी 2020 को दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में छह गवाहों के बयान दर्ज हुए। पीड़िता और परिजनों के बयान के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। हालांकि, सुनवाई के दौरान नौ अगस्त 2020 को पीड़ित छात्रा की मौत हो चुकी थी। अदालत ने दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की कुल 50 हजार रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता के पिता को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed