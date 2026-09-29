Kannauj News: नवविवाहिता ने दहेज प्रताड़ना पर एसपी से लगाई न्याय की गुहार

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कोतवाली तिर्वा क्षेत्र के फिरोजपुर गांव निवासी खुशबू की शादी नौ फरवरी 2026 को के थाना बिधूना के जवाहरनगर निवासी युवक से हुई थी। शादी के तीन माह बाद पति शराब पीकर मारपीट करने लगा। सास और ननदों ने भी उसे पीटकर घर से निकाल दिया। खुशबू के पिता ने शादी में करीब 10 लाख रुपये का दहेज दिया था। इसमें एक कार, सात लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण शामिल थे। खुशबू ने कोतवाली तिर्वा में शिकायत की। पति ने उसे दोबारा ससुराल ले जाने का दबाव बनाया।पति ने खुशबू को धमकी दी कि वह उसे नौकरानी बनाकर रखेगा। उसने यह भी कहा कि उसे दूसरी जगह शादी करनी है। खुशबू ने 15 सितंबर को दोबारा कोतवाली तिर्वा में शिकायत दर्ज कराई। इससे नाराज होकर पति उसी दिन उसके गांव आया और शाम को खुद के साथ लूट की झूठी घटना का प्रार्थना पत्र दे दिया। पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।