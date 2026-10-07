जालौन: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, एसपी विनय कुमार सिंह का गाजीपुर तबादला, सुरेश चंद्र रावत होंगे के नए एसपी

जालौन जिले में पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह का स्थानांतरण गाजीपुर कर दिया गया है। उन्हें गाजीपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वहीं, सुरेश चंद्र रावत को जालौन का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अधिकारियों के तबादले को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।

विज्ञापन