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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Jalaun SP Vinay Kumar Singh transferred to Ghazipur Suresh Chandra Rawat to be the new SP

जालौन: पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव, एसपी विनय कुमार सिंह का गाजीपुर तबादला, सुरेश चंद्र रावत होंगे के नए एसपी

Wed, 07 Oct 2026 02:21 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 07 Oct 2026 02:21 PM IST
सार

Jalaun News: उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह का स्थानांतरण गाजीपुर जिले के नए पुलिस कप्तान के रूप में कर दिया है। वहीं, सुरेश चंद्र रावत को जालौन जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

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Jalaun SP Vinay Kumar Singh transferred to Ghazipur Suresh Chandra Rawat to be the new SP
तबादला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जालौन जिले में पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह का स्थानांतरण गाजीपुर कर दिया गया है। उन्हें गाजीपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। वहीं, सुरेश चंद्र रावत को जालौन का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अधिकारियों के तबादले को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।

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