जालौन: कैलाश बाबू वर्मा को मिली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की कमान, नियुक्ति से समर्थकों में खुशी

भारतीय जनता पार्टी ने शहर निवासी कैलाश बाबू वर्मा को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कैलाश बाबू वर्मा इससे पहले दो बार अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा वह जिला पंचायत अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सहित संगठन के विभिन्न पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। संगठन में उनके पूर्व अनुभव को देखते हुए मिली इस जिम्मेदारी को पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति की खबर मिलते ही समर्थकों ने खुशी जताई और उन्हें बधाई दी।

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