Jalaun News: खेतों में भरा बारिश का पानी, रबी की बोआई पर संकट

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कालपी क्षेत्र के परासन, आटा, संदी, अकोढ़ी समेत आधा दर्जन गांवों में सैकड़ों बीघा खेत बिना जुताई के पड़े हैं। हालत यह है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद करीब एक हजार बीघा खेतों में पानी नहीं निकल सका है। इससे किसानों की फसल तो नष्ट हो ही गई है, जबकि पानी न निकलने से जुताई भी नहीं हो पा रही है। सामान्य तौर पर 15 अक्तूबर से 28 तारीख तक इन फसलों की बोआई करना बेहतर माना जाता है। किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होती तो अब तक खेतों में पलेवा कर बोआई शुरू हो गई होती। शाम को ओस गिरने से खेतों में नमी बनी रहती है और जमीन सूखने में समय लग रहा है। कुछ किसान पंप सेट लगाकर खेतों से पानी निकाल रहे हैं, जिस पर हजारों रुपये अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद समय पर बोआई हो पाने को लेकर संशय बना हुआ है। खरीफ की फसल में लागत तक नहीं निकल पाई और कई किसानों की कर्ज लेकर बोई गई तिल की फसल बर्बाद हो गई।किसानों को उम्मीद थी कि रबी की फसल से कुछ नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन अब उस पर भी संकट मंडरा रहा है। तिल की फसल के नुकसान का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। किसानों को चिंता है कि खेतों से समय पर पानी नहीं निकला तो बोआई में देरी होगी और इसका असर पैदावार पर पड़ेगा।खेतों में पानी भरने से बढ़ी परेशानीफोटो - 05 किसान नमोनारायण। संवादसंदी गांव निवासी किसान नमोनारायण ने बताया कि बारिश से खेतों में पानी भर गया है। जमीन सूख नहीं रही, जिससे जोताई नहीं हो पा रही है। तिली की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब रबी की फसल की बोआई में देरी हो रही है। समय पर बोआई नहीं हुई तो पैदावार प्रभावित होगी।नुकसान की भरपाई की उम्मीद भी धूमिलफोटो - 06 किसान फूल सिंह। संवादअटरिया गांव निवासी किसान फूल सिंह ने बताया कि परासन मौजा में उनकी करीब तीस बीघा तिल की फसल में पानी भरने से नष्ट हो गई है। मुआवजा भी नहीं मिला है, पानी न निकलने से अब रबी की फसल की बोआई की चिंता सता रही है।