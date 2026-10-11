उरई हादसा: स्कूली बस की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, परिजनों में कोहराम
Orai News: रामपुरा थाना क्षेत्र के कदमपुरा गांव के पास तेज रफ्तार स्कूली बस और इलेक्ट्रिक स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में युवक की मौत हो गई। इस हादसे से चार बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और नवंबर में होने वाली बड़ी बेटी की शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं।
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उरई जिले में रामपुरा थाना क्षेत्र के कदमपुरा गांव के पास शनिवार शाम करीब पांच बजे स्कूली बस और इलेक्ट्रिक स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार आशीष उर्फ राजा (38) निवासी बगियापुरा, जिला भिंड की मौत हो गई। वह बहन के निधन के बाद शांति पाठ में शामिल होने अपने भांजे के यहां कूसेपुरा आया था और घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया।
आशीष परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत से पत्नी, तीन बेटियों और एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल आशीष को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष की बड़ी बेटी रुचि (19) की नवंबर में शादी होनी तय थी।
परिवार में मचा कोहराम
परिवार में विवाह की तैयारियों के बीच हुए इस हादसे से खुशियां मातम में बदल गईं। पत्नी सुमन देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, बुजुर्ग पिता सुखवासी ने भी अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया। आशीष के छोटे भाई गुड्डू की भी दो वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। परिवार में अब तीन बेटियां रुचि, पलक (15), नव्या (13) और बेटा हिमांशु (10) हैं। हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मचा है।