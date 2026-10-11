फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Orai Accident Scooter rider died in collision with school bus four children lose their father

उरई हादसा: स्कूली बस की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, परिजनों में कोहराम

Sun, 11 Oct 2026 12:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 11 Oct 2026 12:13 PM IST
सार

Orai News: रामपुरा थाना क्षेत्र के कदमपुरा गांव के पास तेज रफ्तार स्कूली बस और इलेक्ट्रिक स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में युवक की मौत हो गई। इस हादसे से चार बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और नवंबर में होने वाली बड़ी बेटी की शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं।

विज्ञापन
Orai Accident Scooter rider died in collision with school bus four children lose their father
थाने में लगी परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उरई जिले में रामपुरा थाना क्षेत्र के कदमपुरा गांव के पास शनिवार शाम करीब पांच बजे स्कूली बस और इलेक्ट्रिक स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार आशीष उर्फ राजा (38) निवासी बगियापुरा, जिला भिंड की मौत हो गई। वह बहन के निधन के बाद शांति पाठ में शामिल होने अपने भांजे के यहां कूसेपुरा आया था और घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया।

विज्ञापन

आशीष परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत से पत्नी, तीन बेटियों और एक बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल आशीष को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशीष की बड़ी बेटी रुचि (19) की नवंबर में शादी होनी तय थी।

विज्ञापन
Trending Videos

परिवार में मचा कोहराम
परिवार में विवाह की तैयारियों के बीच हुए इस हादसे से खुशियां मातम में बदल गईं। पत्नी सुमन देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, बुजुर्ग पिता सुखवासी ने भी अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया। आशीष के छोटे भाई गुड्डू की भी दो वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। परिवार में अब तीन बेटियां रुचि, पलक (15), नव्या (13) और बेटा हिमांशु (10) हैं। हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मचा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed