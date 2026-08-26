हरदोई: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजन बेहाल

हरदोई जिले में हरपालपुर कस्बे के रोडवेज बस स्टाप के पास मंगलवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से देशी शराब ठेके के कैंटीन संचालक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली क्षेत्र के खसौरा गांव निवासी उदयवीर (30) उर्फ नरदेव पुत्र स्व. पातीराम हरपालपुर कस्बे में देशी शराब ठेके पर कैंटीन का संचालन करता था।

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मंगलवार की रात कैंटीन बंद करने के बाद रात करीब 10:30 बजे वह अपनी बाइक में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर अपने घर वापस जा रहे था। तभी रोडवेज बस स्टाप के पास मिघौली रोड पर सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहमरा मचा गया।