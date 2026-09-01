Hardoi News: परिसर में जल निकासी की समुचित नहीं व्यवस्था, मरीज व तीमारदार परेशान

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मंगलवार को बारिश के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर के कई हिस्सों में पानी जमा रहा। इमरजेंसी के सामने जलभराव होने से मरीजों को वार्ड तक पहुंचने में परेशानी हुई। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर से मरीजों को ले जाने वाले तीमारदारों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। ऐसे में गंभीर मरीजों को भी वार्ड तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हुईं।ओपीडी भवन के सामने भी पानी भरा होने से लोगों को आवागमन करने में परेशानियां उठानी पड़ी। लोगों को भरे हुए पानी के बीच से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, नए बने आईपीडी भवन के सामने भी जलभराव के कारण भर्ती मरीजों के तीमारदारों को आने-जाने में दिक्कत हुई। स्ट्रेचर से मरीजों को ले जाने में तीमारदारों को पानी के बीच से ही होकर गुजरना पड़ा। मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगाई ने बताया कि जल निकास के लिए सफाई कर्मियों को निर्देशित किया गया है। निर्माण कार्य के चलते थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं।