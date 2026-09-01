Hardoi News: एमआरएफ सेंटर से हटवाया कूड़ा और कन्नौज बाईपास पर डलवाया
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:47 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:47 PM IST
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बिलग्राम। नगर निकाय के जिम्मेदार जागे तो पर एमआरएफ सेंटर तक ही जागरूकता सिमट कर रह गई। एमआरएफ सेंटर के बाहर परिसर में लगे कूड़े को जेसीबी से हटवा दिया लेकिन नगर के पास ही कन्नौज बाईपास पर सड़क किनारे कूड़ा डलवाया जाना जारी है। इससे भीगे कूड़े की सड़ांध से लोगों को आवागन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन नगरीय में निकायों-नगरों को साफ-सुथरा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। घरों और सार्वजनिक स्थानों से निकलने वाले कूड़े-कचरे के निस्तारण के लिए बेरुआ निजामपुर में एमआरएफ सेंटर बना हुआ है। नगरीय निकाय की तरफ से कूड़ा निस्तारण व्यवस्था पर रुपये भी खर्च किए जा रहे हैं लेकिन नतीजा सिफर है। एमआरएफ सेंटर होने के बाद कूड़े के ढेर लग गए और निस्तारण के नाम पर औपचारिकता बरती जा रही।
निकाय के जिम्मेदारों ने मंगलवार को जेसीबी से एमआरएफ सेंटर के बाहर लगा कूड़ा साफ करा दिया लेकिन कन्नौज बाईपास पर सड़क के किनारे फुटपाथ तक डाल दिया। निकाय की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बाईपास पर कूड़ा डालती लोगों को भी नजर आईं। प्रभारी अधिशासी अधिकारी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिव नरेश सिंह ने बताया कि नगर को साफ-सुथरा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एमआरएफ सेंटर परिसर को साफ कराया गया है। बाईपास के पास कूड़ा डाले जाने की जानकारी ली जाएगी।
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स्वच्छ भारत मिशन नगरीय में निकायों-नगरों को साफ-सुथरा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। घरों और सार्वजनिक स्थानों से निकलने वाले कूड़े-कचरे के निस्तारण के लिए बेरुआ निजामपुर में एमआरएफ सेंटर बना हुआ है। नगरीय निकाय की तरफ से कूड़ा निस्तारण व्यवस्था पर रुपये भी खर्च किए जा रहे हैं लेकिन नतीजा सिफर है। एमआरएफ सेंटर होने के बाद कूड़े के ढेर लग गए और निस्तारण के नाम पर औपचारिकता बरती जा रही।
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निकाय के जिम्मेदारों ने मंगलवार को जेसीबी से एमआरएफ सेंटर के बाहर लगा कूड़ा साफ करा दिया लेकिन कन्नौज बाईपास पर सड़क के किनारे फुटपाथ तक डाल दिया। निकाय की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बाईपास पर कूड़ा डालती लोगों को भी नजर आईं। प्रभारी अधिशासी अधिकारी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिव नरेश सिंह ने बताया कि नगर को साफ-सुथरा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एमआरएफ सेंटर परिसर को साफ कराया गया है। बाईपास के पास कूड़ा डाले जाने की जानकारी ली जाएगी।
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