Hardoi News: आरोप पत्र समेत केस डायरी गायब करने में तत्कालीन दीवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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कासिमपुर थाना क्षेत्र के जरहा निवासी आशीष ने वर्ष 2011 में गांव निवासी मुकेश, कुलदीप, अमित और सुमिरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घर में घुसकर पीटने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले का आरोप पत्र अभी तक न्यायालय में नहीं पहुंचा है। इसके कारण मामले की सुनवाई भी नहीं हो पा रही। इसी तरह कासिमपुर थाना क्षेत्र के गंगाखेड़ा निवासी दिनेश कुमार ने कासिमपुर थाने में वर्ष 2015 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें गांव के ही सुरेश, तेजपाल, छोटू और सुरेश की पत्नी के खिलाफ गाली गलौज करने और पिटाई करने का आरोप लगाया था। यह मामला भी अभी तक न्यायालय में लंबित है।मामले की सुनवाई आरोप पत्र और केस डायरी न होने की वजह से नहीं हो पा रही है। बीते दिनों पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों की समीक्षा की थी, जो काफी पुराने होने के बाद भी सुनवाई के स्तर पर लंबित हैं। इस दौरान यह दोनों मामले सामने आए थे। जांच के दौरान पता चला कि कासिमपुर थाने से आरोप पत्र केस डायरी सीओ संंडीला के कार्यालय में भेजे गए थे। तत्कालीन दीवान त्रिपुणानंद उपाध्याय ने इन अभिलेखों को गायब कर दिया। अभिलेख गायब करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कासिमपुर के प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है आरोपी दीवान सेवानिवृत्त हो चुका है।