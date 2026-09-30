Hardoi News: हरदोई के परिषदीय स्कूल का देशभर में बजा डंका

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नई दिल्ली में 27 सितंबर को शुरू हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों से आए विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम श्री कंपोजिट स्कूल बेरमऊ के बच्चों ने अन्य राज्यों से आए विद्यार्थियों के साथ अपनी भाषा, संस्कृति, अनुभवों और नवाचारों को साझा किया। इससे बच्चों में आपसी सहयोग और सीखने की भावना और अधिक मजबूत हुई।शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ विद्यार्थियों ने अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क का भ्रमण कर जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन का व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल किया। विद्यार्थियों की ओर से पर्यावरण संरक्षण पर प्रस्तुत किए गए नुक्कड़ नाटक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यालय को यह मुकाम पर्यावरण के प्रति लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण मिला है।इस अभूतपूर्व सफलता पर शिक्षक, विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई। इस सम्मान का श्रेय बच्चों की अटूट मेहनत को जाता है। यह उपलब्धि केवल विद्यालय की ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए अत्यंत गौरव की बात है। -प्रभात मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी