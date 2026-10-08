हमीरपुर: युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में युवती गिरफ्तार, अपने साथ ले गई हरियाणा पुलिस

हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सदर थानाक्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले लिखे सुसाइड नोट में पारा रैपुरा की युवती पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। मामले में रेवाड़ी पुलिस ने युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ हरियाणा ले गई।

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थानाक्षेत्र के पारा रैपुरा निवासी संगीता प्रजापति का रेवाड़ी निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच फोन पर अक्सर बातचीत होती थी। बीते दिनों युवक ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें संगीता पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था।युवक के परिजनों ने रेवाड़ी के सदर थाने में संगीता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज कराया। गुरुवार को हरियाणा पुलिस सुमेरपुर थाने पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से पारा रैपुरा गांव में दबिश देकर संगीता को हिरासत में ले लिया। इसके बाद हरियाणा पुलिस उसे अपने साथ रेवाड़ी ले गई। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि हरियाणा पुलिस पारा रैपुरा निवासी युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है।