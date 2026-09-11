चित्रकूट: पांच माह के मासूम को जमीन में पटकने की कोशिश, सड़क पर छोड़ कर चली गई मां

बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर चली गई महिला

वायरल वीडियो में महिला बच्चे को लेकर सड़क पर जाती दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने मासूम को सड़क किनारे छोड़ दिया और वहां से चली गई। वीडियो में महिला के व्यवहार को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। इस दौरान कुछ लोग घटना का वीडियो बनाते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया।