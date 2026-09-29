हमीरपुर: मौदहा बीडीओ का दो महीने में ट्रांसफर, वीबी जीरामजी योजना में फर्जीवाड़े के बाद कार्रवाई, पढ़ें मामला

हमीरपुर जिले में विकासखंड मौदहा में करीब दो महीने में ही खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें अब विकासखंड सुमेरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, श्वेता त्रिपाठी को विकासखंड मौदहा का नया खंड विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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उनके मौदहा की कमान संभालने के बाद विकासखंड स्तर पर चल रही विकास योजनाओं और कार्यों को लेकर नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। बीडीओ के बदलाव को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि स्थानांतरण के पीछे विभागीय स्तर पर क्या कारण रहे, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।