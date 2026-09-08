हमीरपुर में देर रात गोलियों की गूंज, व्यापारी ने युवकों पर किए कई राउंड फायर; मचा हड़कंप

आपसी कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवकों और व्यापारी के बीच पहले कहासुनी हुई थी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और फायरिंग की नौबत आ गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग किए जाने की बात की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी है। घटना को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।