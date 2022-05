{"_id":"627c779cace40202b34d5e24","slug":"georgina-macrobert-hospital-of-kanpur-will-be-rejuvenated-patients-will-get-world-class-facilities","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चिकित्सा क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर: जॉर्जिना मैकरॉबर्ट हॉस्पिटल का होगा कायाकल्प, मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 12 May 2022 08:29 AM IST