कानपुर: पांडु का जलस्तर बढ़ते ही सुंदर नगर में बिगड़े हालात, नाले से कॉलोनी में लौट रहा नदी का पानी
Kanpur News: पांडु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के साथ सुंदर नगर कॉलोनी पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी का पानी अब नाले के रास्ते वापस कॉलोनी की ओर आने लगा है, जिससे सुंदर नगर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है।
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सुंदर नगर कॉलोनी से निकलने वाला नाला सीधे पांडु नदी में जाकर गिरता है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नाले में पानी का बहाव प्रभावित हो गया है। अब नदी का पानी नाले के रास्ते उल्टा कॉलोनी की ओर पहुंच रहा है। इसके चलते नाले से जुड़े आसपास के इलाकों में पानी भरने लगा है।
नाले के रास्ते कॉलोनी में लौट रहा नदी का पानी
स्थानीय लोगों के मुताबिक पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ नाले का पानी आगे निकलने के बजाय वापस कॉलोनी की ओर आने लगा है। इससे उन इलाकों में भी जलभराव का खतरा बढ़ गया है, जहां अभी तक स्थिति सामान्य थी। नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो सुंदर नगर के अन्य इलाकों में भी पानी पहुंचने की आशंका है। नाले के जरिए नदी का पानी वापस आने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। कॉलोनी में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बनने का खतरा मंडरा रहा है।