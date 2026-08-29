फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Erickshaw driver murdered crime committed after refusal to withdraw a case

फर्रुखाबाद: ई-रिक्शा चालक की हत्या, मुकदमा वापस न लेने पर वारदात, पत्नी बोली- 20 दिन पहले भी की थी मारपीट

Sat, 29 Aug 2026 11:31 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 29 Aug 2026 11:31 AM IST
सार

Farrukhabad News: कादरीगेट थाना क्षेत्र के गंगानगर कॉलोनी में शनिवार सुबह मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे दबंगों ने ई-रिक्शा चालक आकाश कश्यप (40) की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

विज्ञापन
Farrukhabad Erickshaw driver murdered crime committed after refusal to withdraw a case
मृतक की फाइल फोटो और रोते बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्रुखाबाद जिले में कादरीगेट थाने के गंगानगर कॉलोनी में मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने को लेकर ई-रिक्शा चालक आकाश कश्यप (40) को शनिवार सुबह लाठी-डंडो से पीट कर घायल कर दिया गया। घायल को लोहिया अस्पताल में लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन

पत्नी रूबी ने बताया कि मोहल्ले के लोगों ने करीब 20 दिन पहले पति को लाठी डंडो से पीटा था। सिर में कई टांके आए थे। इसके बाद आरोपियों पर प्राथमिकी लिखाई थी। उस मुकदमे को आरोपी वापस लेने का दबाव बना रहे थे। शनिवार सुबह आरोपी दरवाजे पर आ गए।

विज्ञापन

लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया
गेट बंद किया, तो तोड़ दिया गया। पति को कमरे में बंद कर दिया था। हमलावर कमरे का दरवाजा तोड़कर घसीट कर मरते हुए गली में ले गए। लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। मरा समझ कर भाग गए। लोहिया अस्पताल में मृत घोषित कर दिया है। शव मॉर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दी गईं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed