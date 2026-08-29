फर्रुखाबाद: ई-रिक्शा चालक की हत्या, मुकदमा वापस न लेने पर वारदात, पत्नी बोली- 20 दिन पहले भी की थी मारपीट

फर्रुखाबाद जिले में कादरीगेट थाने के गंगानगर कॉलोनी में मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने को लेकर ई-रिक्शा चालक आकाश कश्यप (40) को शनिवार सुबह लाठी-डंडो से पीट कर घायल कर दिया गया। घायल को लोहिया अस्पताल में लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया।

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पत्नी रूबी ने बताया कि मोहल्ले के लोगों ने करीब 20 दिन पहले पति को लाठी डंडो से पीटा था। सिर में कई टांके आए थे। इसके बाद आरोपियों पर प्राथमिकी लिखाई थी। उस मुकदमे को आरोपी वापस लेने का दबाव बना रहे थे। शनिवार सुबह आरोपी दरवाजे पर आ गए।