Kanpur News: आईआईटी में तलाशी रक्षा और एयरोस्पेस नवाचार की संभावनाएं

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ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना पर कार्य कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी की रक्षा अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और उद्योग से जुड़ी क्षमताओं का अवलोकन किया। संस्थान की अत्याधुनिक विंड टनल फैसिलिटी और फ्लाइट लैबोरेटरी का भ्रमण किया। विमान डिजाइन, प्रोटोटाइप विकास, सिमुलेशन, परीक्षण, फ्लाइट वैलिडेशन जैसी उन्नत तकनीकों की जानकारी ली। प्रो. दीपू फिलिप और डॉ. आशुतोष अग्निहोत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र के स्टार्टअप से किया संवादरक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र के स्टार्टअप्स मराल एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, टेराएक्वा यूएवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, स्पेस फिलिक प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, डेवनलएक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापकों से संवाद किया। ड्रोन, अंतरिक्ष तकनीक और अन्य डीप-टेक नवाचारों पर आधारित अपने उत्पादों एवं समाधानों का प्रदर्शन किया।