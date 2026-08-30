इटावा हादसा: हाईवे पर ट्रक ने बाइक को रौंदा, दो सगी बहनों की मौत, भाई-बहनोई और मासूम घायल, अस्पताल में भर्ती

इटावा जिले के इकदिल थाना क्षेत्र में बिलमपुर मोड़ के पास रविवार सुबह हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो बहनों की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार भाई, बहनोई और छह माह का भांजा घायल हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाई और बहनोई का उपचार चल रहा है, जबकि बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

विज्ञापन



कस्बा सड़क बाजार निवासी आयुष गोयल रविवार सुबह अपनी बाइक से बहन निशा कुमारी, जीजा नीरज गोयल और छह माह के भांजे शिवांश को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। उसके साथ छोटी बहन आशी भी बाइक पर सवार थी। निशा कुमारी का ससुराल इटायली, थाना मौह जिला भिंड मध्य प्रदेश में है। निशा रक्षाबंधन त्यौहार कर अपने पति नीरज और बेटे शिवांश के साथ रेलवे स्टेशन जा रही थी।