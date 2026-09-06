Etawah News: 74 गांवों की बिजली गुल, अंधेरे में जन्मे कान्हा

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चार सितंबर को जन्माष्टमी के त्योहार पर ग्रामीणों को उम्मीद थी कि बिजली आपूर्ति सुचारु रहेगी, लेकिन शाम सात बजने में पांच मिनट थे कि बिजली चली गई और इसके बाद नौ बजे बिजली आई। इसके बाद रात 10 बजकर 40 मिनट पर एक बार फिर बिजली चली गई और इसके बाद रात 12 बजकर 46 मिनट पर बिजली आई। ऐसे में ग्रामीणों को आधी रात कृष्ण जन्मोत्सव अंधेरे में ही मनाना पड़ा।सिरसा गांव में मोहित, आकाश, छोटू, विपिन, अनुरुष, गोलू, शिवा समेत अन्य बच्चों ने चंदा जुटाकर जन्माष्टमी पर डीजे लगवाया था। बिजली न होने के कारण डीजे नहीं बज सका जिससे पर्व का उल्लास फीका रह गया। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार रात भी बिजली व्यवस्था बदहाल रही। शाम छह बजकर 43 मिनट पर गई बिजली रात नौ बजे आई। तुरंत ही फिर बिजली चली गई और इसके बाद रात पौने एक बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इसके बाद सुबह साढ़े तीन बजे फिर बिजली गई और लगभग पांच बजे आई।