फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   17 days have passed... it is not known how the four children died.

Etawah News: 17 दिन बीते... चार बच्चे कैसे मरे, पता नहीं

Sun, 06 Sep 2026 11:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
17 days have passed... it is not known how the four children died.
चकरनगर (इटावा)। ब्लॉक क्षेत्र के गढ़ाकासदा गांव में वायरल बुखार का प्रकोप चल रहा है। हालत यह है कि घर-घर चारपाई बिछी है। गांव में 17 दिनों में चार बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 22 लोग बीमार चल रहे है। इसमें तीन बच्चों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग बच्चों की मौत का स्पष्ट कारण नहीं बता पाया हैं। गांव में स्वास्थ्य टीमें डेरा डाले हैं। वहीं, ग्रामीणों में फैली बीमारी को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य टीम उनको स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है।
विज्ञापन

दो हजार की आबादी वाले गांव में अब तक 622 लोगों की कार्ड से डेंगू, मलेरिया और टायफाइड की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। इसके बाद अब बुखार से पीड़ित लोगों के सीबीसी (कंप्लीट ब्लड काउंट) जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं, ताकि बीमारी की वजह का पता लगाया जा सके। रविवार को सीएचसी अधीक्षक महेश पाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की दो टीमों ने गांव में पहुंचकर जांच की। टीम ने बुखार से पीड़ित 20 लोगों के नमूने लेकर सीएचसी पर जांच के लिए भेजे हैं ताकि बीमारी का वास्तिक कारण पता चल सके।
विज्ञापन

सहायक मलेरिया अधिकारी आशीष राणा के नेतृत्व में घर-घर लार्वा की तलाश कर उसे नष्ट कराया गया। जांच के दौरान मृतक साक्षी के घर भी लार्वा मिला, जिसे दवा डालकर नष्ट कराया गया। गांव में ट्रैक्टर के माध्यम से दवा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को बीमारियों से बचाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

गढ़ाकासदा गांव में फैली बीमारी का पता लगाने को जिला संक्रामक टीम ने स्वास्थ्य टीम के साथ डेरा डाला है। टीम घर-घर जाकर बीमार लोगों के साथ ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। साथ ही लोगों के खान-पान समेत अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग टीम अभी तक बीमारी और बच्चों की मौत का वास्तविक कारण पता नहीं कर सका है।
गढ़कासदा निवासी महेश सिंह की पुत्री साक्षी की शनिवार शाम को मौत हो गई थी। साथ ही छोटी बहन को गंभीर हालत में परिजनों ने औरैया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। यहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई हैं। परिजन एक बच्ची की मौत व दूसरे के बीमार होने से परेशान हैं।
गढ़ाकासदा में बीते 17 दिनों में सतेंद्र (13), गुनगुन (12), किशन (7) और साक्षी (11) चार मासूम बच्चों की बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं, गांव में 20 से 22 लोग अब भी बीमार बताए जा रहे हैं। बीमारी को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में दहशत का माहौल है।

वर्जन
गढ़ाकासदा में लगातार बच्चों की मौत के बाद गांव में जिला सर्विलांस, जिला रिस्पांस टीम व जिला संक्रामक टीम के अलावा क्षेत्रीय स्वास्थ्य टीमों को लगाया गया है। बीमारी का पता लगाने के लिए मरीजों के खून के सैंपल लिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद हकीकत पता चलेगी। इसी के आधार बीमार लोगों का इलाज किया जाएगा।
-डॉ. बलराज सिंह, डिप्टी सीएओ व जिला सर्विलांस के नोडल अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed