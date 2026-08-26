Kanpur News: डॉ. वीरेंद्र स्वरूप फुटबाल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:37 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:37 AM IST
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कानपुर। पूर्णचंद्र विद्यानिकेतन में चल रही इंटर स्कूल जूनियर फुटबाल प्रतियोगिता में मंगलवार को छह मुकाबले खेले गए। डीपीएस बर्रा, जयपुरिया स्कूल, सिंहानिया स्कूल और मदर टेरेसा स्कूल ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर ने डीपीएस कल्याणपुर को रोमांचक मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
डीपीएस बर्रा ने आक्सफोर्ड स्कूल को 2-0 से पराजित किया। दूसरे मैच में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप किदवईनगर ने गोयनका स्कूल को 1-0 से हराया। तीसरे मुकाबले में जयपुरिया स्कूल ने मंटोरा स्कूल को 4-0 से करारी शिकस्त दी। चौथे मैच में सिंहानिया स्कूल ने श्रीराम स्कूल को 1-0 से मात दी। पांचवें मुकाबले में मदर टेरेसा स्कूल ने केडीएमए बर्रा को 2-0 से पराजित किया। छठवें मुकाबले में डीपीएस कल्याणपुर और डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर के बीच बेहद रोमांचक रहा।
निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। टाईब्रेकर में वीरेंद्र स्वरूप किदवई नगर ने 2-1 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 27 अगस्त को खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सोमवार को आयोजित होंगे।
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डीपीएस बर्रा ने आक्सफोर्ड स्कूल को 2-0 से पराजित किया। दूसरे मैच में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप किदवईनगर ने गोयनका स्कूल को 1-0 से हराया। तीसरे मुकाबले में जयपुरिया स्कूल ने मंटोरा स्कूल को 4-0 से करारी शिकस्त दी। चौथे मैच में सिंहानिया स्कूल ने श्रीराम स्कूल को 1-0 से मात दी। पांचवें मुकाबले में मदर टेरेसा स्कूल ने केडीएमए बर्रा को 2-0 से पराजित किया। छठवें मुकाबले में डीपीएस कल्याणपुर और डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर के बीच बेहद रोमांचक रहा।
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निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। टाईब्रेकर में वीरेंद्र स्वरूप किदवई नगर ने 2-1 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 27 अगस्त को खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सोमवार को आयोजित होंगे।
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