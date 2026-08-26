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Kanpur News: डॉ. वीरेंद्र स्वरूप फुटबाल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा

Wed, 26 Aug 2026 02:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:37 AM IST
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Dr. Virendra Swarup reaches football quarter-finals.
कानपुर। पूर्णचंद्र विद्यानिकेतन में चल रही इंटर स्कूल जूनियर फुटबाल प्रतियोगिता में मंगलवार को छह मुकाबले खेले गए। डीपीएस बर्रा, जयपुरिया स्कूल, सिंहानिया स्कूल और मदर टेरेसा स्कूल ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर ने डीपीएस कल्याणपुर को रोमांचक मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
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डीपीएस बर्रा ने आक्सफोर्ड स्कूल को 2-0 से पराजित किया। दूसरे मैच में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप किदवईनगर ने गोयनका स्कूल को 1-0 से हराया। तीसरे मुकाबले में जयपुरिया स्कूल ने मंटोरा स्कूल को 4-0 से करारी शिकस्त दी। चौथे मैच में सिंहानिया स्कूल ने श्रीराम स्कूल को 1-0 से मात दी। पांचवें मुकाबले में मदर टेरेसा स्कूल ने केडीएमए बर्रा को 2-0 से पराजित किया। छठवें मुकाबले में डीपीएस कल्याणपुर और डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर के बीच बेहद रोमांचक रहा।
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निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। टाईब्रेकर में वीरेंद्र स्वरूप किदवई नगर ने 2-1 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 27 अगस्त को खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सोमवार को आयोजित होंगे।
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