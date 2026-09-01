Kanpur News: भार कम करने के लिए तिरछी इमारत में तोड़फोड़ शुरू, लगाए जा रहे जैक

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चमनगंज के प्लॉट नंबर-3, मठिया वाला हाता में बिल्डर कमरुद्दीन ने मानक विहीन बिल्डिंग तान दी थी। नींव कमजोर होने से एक तरफ झुककर तिरछी हो गई है। आसपास की करीब चार हजार की आबादी को बिल्डिंग गिरने का डर सता रहा है। सोमवार को केडीए अधिकारियों के साथ एचबीटीयू के इंस्ट्रक्चर प्रोफेसर भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। एचबीटीयू की टीम ने प्रोफेसर दीपेश सिंह मौके पर मौजूद बिल्डर से इमारत का बोझ कम करने और नीचे से मजबूती देने के लिए जैक लगाने को कहा। इस पर बिल्डर ने मजदूर बुलाए और ऊपरी खंड से धीरे-धीरे तोड़फोड़ शुरू कराई। नीचे से लोहे के पाइप लगाने का कार्य भी शुरू कराया। यहां 20 जैक लगाए जाने हैं जिनमें से आठ लगा दिए गए हैं।आस-पड़ोस में दहशतसंकरी गली में तानी गई इस इमारत के आसपास के मकान खाली करा लिए गए हैं। इन पर लाल रंग का क्रॉस का निशान लगाकर और नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इनमें रहने वाले परिवार रिश्तेदारों के यहां और रैन बसेरा में डेरा डाले हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि इस बारिश के मौसम में बिल्डिंग गिरने का डर सता रहा है।वर्जनएचबीटीयू टीम के निर्देश पर बिल्डर ने काम शुरू करा दिया है। भार कम करने के लिए धीरे-धीरें ईंटें हटाए जा रहे हैं और इमारत को सुरक्षित कराने को जैक लगाए जा रहे हैं।- अतुल कुमार रॉय, सहायक अभियंता, जोन-1, केडीए