चित्रकूट: ट्रांसपोर्टरों और पान मसाला फर्म पर छापा, 10 गाड़ियों से पहुंचीं डीजीजीआई और सीजीएसटी की टीमें

चित्रकूट जिले के मुख्यालय कर्वी में शुक्रवार को केंद्रीय डीजीजीआई और सीजीएसटी की टीम ने बड़ी छापा मारी की। करीब 10 वाहनों से आई टीम ने शहर के कई ट्रांसपोर्टरों और पान मसाला कारोबारी की फर्म पर एक साथ कार्रवाई की। दिनभर चली जांच से कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। यह कार्रवाई पिछले महीने पान मसाला कारोबारी पर हुई छापा मारी से जुड़ी है। तब जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट से संबंधित कुछ बिल्टी और दस्तावेज टीम के हाथ लगे थे।

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उसी आधार पर शुक्रवार को सेंट्रल टीम ने दोबारा कर्वी में डेरा डाला। टीम सबसे पहले बल्दाऊगंज स्थित पान मसाला कारोबार से जुड़ी एक फर्म पर पहुंची। वहां टीम ने 2018 से अब तक के कारोबार, जीएसटी रिटर्न और स्टॉक का मिलान किया। सूत्रों के अनुसार मौके पर बड़ी मात्रा में तैयार पान मसाला, विभिन्न कंपनियों के रैपर, पैकिंग मशीनें और कच्चा माल मिला। जांच में सामने आया कि फर्म में बिक्री कम दिखाई गई है, जबकि स्टॉक कहीं अधिक है।