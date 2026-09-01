कानपुर: मरम्मत टली तो बढ़ी मुसीबत! जाजमऊ पुराने पुल पर गड्ढों और जलभराव के कारण रेंग रहे वाहन

वाहनों को गड्ढों और जलभराव के बीच से होकर निकलना पड़ रहा है, जिससे पुल पर आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। पुराने पुल की मरम्मत के लिए एक सितंबर से पुल को बंद किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन उन्नाव जिले से एनओसी नहीं मिलने के कारण मरम्मत का काम फिलहाल टाल दिया गया है। ऐसे में पुल की खराब सड़क पर ही वाहनों का आवागमन जारी है।

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