चित्रकूट: मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप, रातभर की बारिश से रामघाट एक मंजिल तक डूबा, कामतानाथ मार्ग पूरी तरह ठप

मध्य प्रदेश और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश का असर अब जनपद चित्रकूट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह उफनती मंदाकिनी नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे प्रसिद्ध रामघाट और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी बढ़ने के कारण रामघाट से कामतानाथ की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

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