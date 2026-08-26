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बांदा: अचानक भरभराकर गिरी पड़ोसी की दीवार, मलबे में दबकर पिता और छह माह की मासूम की मौत, मां-बेटी की हालत गंभीर

Wed, 26 Aug 2026 10:29 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 10:29 AM IST
सार

Banda News: बबेरू कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात पड़ोसी की जर्जर दीवार गिरने से उसके मलबे में एक ही परिवार के चार लोग दब गए। इस भीषण हादसे में पिता और छह माह की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उनकी पत्नी और तीन साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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Banda Neighbors wall suddenly collapses father and six month old infant die mother and daughter critical
मृतक पिता और मासूम बेटी की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बांदा जिले में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के तराया गांव में मंगलवार रात पड़ोसी की दीवार अचानक गिरने से एक परिवार के चार लोग मलबे में दब गए। हादसे में पति और छह माह की मासूम बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी और तीन वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

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तराया गांव निवासी राजेश सिंह (40) रात में पत्नी सावित्री देवी (35) और दो बेटियों के साथ घर में थे। बताया गया कि पड़ोसी की दीवार का दबाव राजेश के घर की दीवार पर पड़ा, जिससे दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में राजेश, उनकी पत्नी सावित्री देवी और दोनों बेटियां दब गईं।

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मां-बेटी की हालत गंभीर
हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सभी को मलबे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पहुंचाया। डॉक्टरों ने राजेश सिंह और उनकी छह माह की बेटी रश्मि को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सावित्री देवी और तीन वर्षीय बेटी लक्ष्मी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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