औरैया: रक्षाबंधन पर बिधूना बाजारों में सुरक्षा अभियान, एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं से किया संवाद

अभियान के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और स्कूली छात्राओं से बातचीत कर रास्ते में होने वाली परेशानी, छेड़छाड़ या अराजक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने की जानकारी ली। पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है। किसी भी समस्या पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने और शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

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