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औरैया: रक्षाबंधन पर बिधूना बाजारों में सुरक्षा अभियान, एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं से किया संवाद

Thu, 27 Aug 2026 02:36 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,औरैया Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 02:36 PM IST
सार

Auraiya News: रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में खरीदारी के लिए बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस ने गुरुवार को एंटी रोमियो अभियान चलाया। सीओ बिधूना पी. पुनीत मिश्रा के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज-5.0 और एंटी रोमियो टीम ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बाजारों, प्रमुख चौराहों, महिला मार्केट, मंदिरों और बैंकों के आसपास महिलाओं व छात्राओं से संवाद किया।

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Anti-Romeo Campaign Conducted in Bidhuna Markets Ahead of Raksha Bandhan
मिशन शक्ति टीम ने अभियान चलाया। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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अभियान के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और स्कूली छात्राओं से बातचीत कर रास्ते में होने वाली परेशानी, छेड़छाड़ या अराजक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने की जानकारी ली। पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है। किसी भी समस्या पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने और शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

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हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी

मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं और छात्राओं को महिला हेल्पलाइन, वूमेन पावर लाइन, आपातकालीन पुलिस सेवा, एंबुलेंस, चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन समेत विभिन्न सहायता सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराध से बचाव के लिए अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी और बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की गई।

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बाजारों में लगातार रहेगी पुलिस की निगरानी

सीओ बिधूना पी. पुनीत मिश्रा ने बताया कि रक्षाबंधन पर बाजारों में महिलाओं और बहनों की खरीदारी को लेकर भीड़ बढ़ती है। उनकी सुरक्षा के लिए थाना क्षेत्र में पुलिस टीम लगातार अभियान चलाएगी। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सतर्कता बनाए रखी जाएगी, ताकि महिलाएं और छात्राएं सुरक्षित माहौल में खरीदारी कर सकें।

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