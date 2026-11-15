Kannauj News: दूसरी महिला से संबंधों का विरोध करने पर पत्नी को निकाला

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ग्राम जिंदापुर के मौजा जनखत निवासी सुषमा देवी ने बताया कि आठ वर्ष पूर्व उसका विवाह गांव के ही पिंटू के साथ हुआ था। उसके चार बच्चे हैं। आरोप है कि शादी के पांच वर्ष बाद पति के किसी अन्य महिला से कथित संबंध हो गए, जब उसने विरोध किया तो पति पीटने गालीगलौज कर प्रताड़ित करने लगे। पति की हरकतों से परेशान होकर उसने पहले भी ठठिया थाने में शिकायत की थी। उस समय गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में दोनों के बीच समझौता करा दिया था।पति ने भविष्य में दूसरी महिला से संबंध न रखने और उसके साथ मारपीट न करने का आश्वासन दिया था। महिला ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।