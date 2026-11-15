Kannauj News: युवाओं को नशे से दूर रहने की सीख

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उन्होंने बताया कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा भी है। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया। कहा कि युवा समाज और राष्ट्र का भविष्य हैं। उनमें माता-पिता और गुरुजनों के प्रति सम्मान, अच्छे संस्कार तथा धर्म के प्रति आस्था होना जरूरी है। युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, सेवा, सदाचार और संस्कारों को अपनाना चाहिए।उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना होगा। इसमें परिवार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे वह जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कथा के दौरान श्रद्धालुओं को भक्ति और सत्कर्म का संदेश देते हुए संस्कारवान युवा पीढ़ी तैयार करने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।