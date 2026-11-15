कन्नौज: पंकज चौधरी बोले- घुमंतू समाज को मिलेगी पहचान, बनेंगे सभी जरूरी दस्तावेज

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उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की सीख हमारी अनमोल विरासत है। हमारे पुरखों ने प्रकृति की रक्षा का जो संदेश दिया, वह आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और असीम अरुण के योगदान का भी उल्लेख किया।उन्होंने वर्ष 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि उस समय बेटियां शाम को घर से बाहर निकलने में भी असुरक्षित महसूस करती थी। भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम किया है। जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।गैस सिलिंडर-चूल्हा देकर माताओं-बहनों के आंसू पोछेपूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि घुमंतू समाज महाराणा प्रताप के बताए रास्ते पर चलने वाले सनातन के रक्षक हैं। यह सरकार गरीब, शाेषितों व वंचितों की सरकार है। कांग्रेस ने अपनी गरीबी मिटाई। प्रधानमंत्री ने देश की 130 लाख चूल्हा फूंकने वाली माताओं-बहनों को उज्जवला योजना से गैस सिलिंडर-चूल्हा देकर आंसू पोछने का काम किया। नोटबंदी से विपक्षी बौखला गए, क्योंकि उनके यहां गड्डियां भरी थीं, जो बर्बाद हाे गईं। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री रहे और जो कुछ किया सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का परिवार देश की जनता है।