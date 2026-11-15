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कन्नौज: पंकज चौधरी बोले- भाजपा एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, दूर होने वाला राजनीति में टिक नहीं सकता

Sun, 15 Nov 2026 03:06 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 15 Nov 2026 03:06 PM IST
सार

Kannauj News: कन्नौज पहुंचे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा पूरी तरह विचारधारा पर आधारित पार्टी है और जो भी नेता पार्टी छोड़कर जाता है। वह अपना राजनीतिक वजूद नहीं बचा पाता। उन्होंने खुद को पार्टी की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचने वाला कार्यकर्ता बताया।

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Kannauj Pankaj Chaudhary stated BJP party based on ideology anyone who drifts away cannot survive in politics
अध्यक्ष पंकज चौधरी - फोटो : ANI

विस्तार
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कन्नौज में भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी की वैचारिक दृढ़ता और अनुशासन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह खुद पार्टी की बदौलत ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। भाजपा एक ऐसी विचारधारा पर आधारित पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता इन्हीं मूल विचारों के आधार पर पूरी निष्ठा से काम करते हैं। यदि कोई नेता उस मूल विचारधारा से दूर हो जाता है, तो वह राजनीति में टिक नहीं सकता।

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विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों से कई अलग-अलग गुट निकले और वे किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर जाने वाला कोई भी नेता आज तक खुद को राजनीतिक रूप से टिका नहीं सका। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की नीतियों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाएं और संगठन को और अधिक मजबूत करें।

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