Kannauj News: डीएम ने किया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
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कन्नौज। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने शनिवार को 13 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के गंदे पानी को साफ कर काली नदी तक पहुंचाने वाली व्यवस्था का जायजा लिया।
जिलाधिकारी ने संयंत्र की कार्यप्रणाली और सीवरेज जल शोधन प्रक्रिया परखी। उन्होंने उपचारित जल का नमूना लेकर गुणवत्ता जांची और मानकों के अनुरूप पानी नदी में छोड़ने को कहा। अग्निहोत्री ने क्लोरीन टैंक, संचालक कक्ष और स्काडा कक्ष में तकनीकी उपकरणों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मशीनों की नियमित निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि शोधन प्रक्रिया बाधित न हो। जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उपयोग होने वाले 500 केवीए जनित्र की नियमित रखरखाव और तकनीकी खराबी पर तत्काल कार्रवाई कर संयंत्र का संचालन निर्बाध रखने को भी कहा। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी श्यामेंद्र मोहन चौधरी ने बताया कि यह एसटीपी नवंबर 2017 से संचालित है। यह संयंत्र नगर क्षेत्र के सीवरेज जल का शोधन कर पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभा रहा है।
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जिलाधिकारी ने संयंत्र की कार्यप्रणाली और सीवरेज जल शोधन प्रक्रिया परखी। उन्होंने उपचारित जल का नमूना लेकर गुणवत्ता जांची और मानकों के अनुरूप पानी नदी में छोड़ने को कहा। अग्निहोत्री ने क्लोरीन टैंक, संचालक कक्ष और स्काडा कक्ष में तकनीकी उपकरणों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मशीनों की नियमित निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि शोधन प्रक्रिया बाधित न हो। जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उपयोग होने वाले 500 केवीए जनित्र की नियमित रखरखाव और तकनीकी खराबी पर तत्काल कार्रवाई कर संयंत्र का संचालन निर्बाध रखने को भी कहा। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी श्यामेंद्र मोहन चौधरी ने बताया कि यह एसटीपी नवंबर 2017 से संचालित है। यह संयंत्र नगर क्षेत्र के सीवरेज जल का शोधन कर पर्यावरण संरक्षण में भूमिका निभा रहा है।
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