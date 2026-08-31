Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:10 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 27.00
-- -- -- -- --
सूर्योदय: 05:49
सूर्यास्त: 06:31
-- -- -- -- --
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
-- -- -- -- -- ---
रुद्राभिषेक
कन्नौज के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में रुद्राभिषेक रात 9:00 बजे से।
-- -- -- -- -- -- --
शिव चालीसा
अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ का आयोजन सुबह 9:00 बजे से।
-- -- -- -- -- ---
तैयारी बैठक
छिबरामऊ: इंदिरा आवास कॉलोनी में गणेश महोत्सव तैयारी बैठक शाम 4:00 बजे से।
-- -- -- -- -- ---
रुद्राभिषेक
छिबरामऊ: नगर के मंशेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक सुबह 11 बजे।
-- -- -- -- -- -- --
भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 27.00
सूर्योदय: 05:49
सूर्यास्त: 06:31
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
रुद्राभिषेक
कन्नौज के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में रुद्राभिषेक रात 9:00 बजे से।
शिव चालीसा
अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ का आयोजन सुबह 9:00 बजे से।
तैयारी बैठक
छिबरामऊ: इंदिरा आवास कॉलोनी में गणेश महोत्सव तैयारी बैठक शाम 4:00 बजे से।
रुद्राभिषेक
छिबरामऊ: नगर के मंशेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक सुबह 11 बजे।
भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713