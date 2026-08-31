Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान



अधिकतम : 32.00







न्यूनतम : 27.00







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सूर्योदय: 05:49







सूर्यास्त: 06:31







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आज का पूर्वानुमान







आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।







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रुद्राभिषेक



कन्नौज के सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में रुद्राभिषेक रात 9:00 बजे से।

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शिव चालीसा



अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ का आयोजन सुबह 9:00 बजे से।





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तैयारी बैठक







छिबरामऊ: इंदिरा आवास कॉलोनी में गणेश महोत्सव तैयारी बैठक शाम 4:00 बजे से।

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रुद्राभिषेक

छिबरामऊ: नगर के मंशेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक सुबह 11 बजे।





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भागवत कथा







ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।



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आज का कार्यक्रम