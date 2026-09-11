Kannauj News: सिर पर आलू की पोटली रखकर किया प्रदर्शन

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प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल ने कहा कि 10 सितंबर को मेरी मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई। उन्हें भी आलू की बर्बादी और किसानों की बदहाली के संबंध में अवगत करा दिया गया है और किसानों की मांगों का मांग पत्र भी उन्हें सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि बीज बिल के प्रारूप पर चर्चा एवं सुझाव के लिए बुलाई गई बैठक में वह सम्मिलित हुए थे। आलू किसानों की समस्या से अवगत कराया और उन्हें ज्ञापन भी दिया है।उन्होंने कहा किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आलू किसान के सामने संकट है। इस संकट से निकालने के लिए किसान आंदोलन के द्वारा मांगे उठाई गई है, उन मांगों को पूरा किया जाना जरूरी है। उन्होंने 18 सितंबर को कलक्ट्रेट में अपने हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए पहुंचने का किसानों से अपील की। इस मौके पर किसान आंदोलन संगठन के जिलाध्यक्ष राजीव कटियार, सर्वेश कटियार, संतोष कटियार, राकेश कटियार, आकाश कटियार, विनय कटियार, दुलीचंद दौरे, रावेंद्र आदि मौजूद रहे।