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Kannauj News: किसान नेताओं ने आलू की माला पहनकर जताया विरोध

Mon, 31 Aug 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:12 AM IST
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Farmer leaders registered their protest by wearing garlands made of potatoes.
मानीमऊ। आलू किसानों की समस्याओं और उनके हितों को लेकर रविवार को बैठक हुई। इसमें किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान और किसानों की आवाज को मजबूती से उठाने पर विचार-विमर्श किया गया। किसान नेताओं ने आलू की माला पहनकर बैठक स्थल पर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।
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बैठक में आलू किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने तथा किसानों को एकजुट होकर अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने पर जोर दिया गया। आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल, प्रदेश प्रभारी अशोक कटियार तथा किसान आंदोलन के वरिष्ठ विजय कटियार आदि मौजूद रहे। इस दौरान अच्छे खां, सर्वेश यादव पूर्व प्रधान, राजीव कटियार, सर्वेश कटियार, विनय कटियार आदि मौजूद रहे।
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फर्रुखाबाद से सात को भरेंगे हुंकार
किसान आंदोलन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल ने बताया कि सात सितंबर को फर्रुखाबाद मंडी से आंदोलन की हुंकार भरी जाएगी। इसमें मंडी शुल्क, कोल्ड स्टोरेज भाड़ा, रेल भाड़ा माफ करने व एक्सपोर्ट पर रोक न लगाए जाने की मांग की जाएगी।
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