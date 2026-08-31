Kannauj News: किसान नेताओं ने आलू की माला पहनकर जताया विरोध

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बैठक में आलू किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने तथा किसानों को एकजुट होकर अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने पर जोर दिया गया। आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल, प्रदेश प्रभारी अशोक कटियार तथा किसान आंदोलन के वरिष्ठ विजय कटियार आदि मौजूद रहे। इस दौरान अच्छे खां, सर्वेश यादव पूर्व प्रधान, राजीव कटियार, सर्वेश कटियार, विनय कटियार आदि मौजूद रहे।फर्रुखाबाद से सात को भरेंगे हुंकारकिसान आंदोलन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल ने बताया कि सात सितंबर को फर्रुखाबाद मंडी से आंदोलन की हुंकार भरी जाएगी। इसमें मंडी शुल्क, कोल्ड स्टोरेज भाड़ा, रेल भाड़ा माफ करने व एक्सपोर्ट पर रोक न लगाए जाने की मांग की जाएगी।