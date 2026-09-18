Kannauj News: बूंद-बूंद पानी को तरसे ग्राम टड़हा के ग्रामीण

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ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए नलों की व्यवस्था की गई है लेकिन चार दिनों से अचानक पानी आना बंद हो गया। शुरुआत में ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही आपूर्ति बहाल हो जाएगी, लेकिन चार दिन गुजरने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। नलों से पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को दूसरे स्थानों से पानी लाना पड़ रहा है। रोजाना जरूरत का पानी जुटाने में महिलाओं और बच्चों को पानी की व्यवस्था के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है।वहीं, पशुओं के लिए पानी जुटाना पशुपालकों के लिए अलग चुनौती बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए चार दिन तक इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण लेजम सिंह यादव, रवि यादव, अजमेर सिंह यादव, मोहित यादव व नरेंद्र यादव समेत अन्य लोगों ने कहा कि यदि जल्द पानी नहीं आया तो परेशानी और बढ़ सकती है। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से स्थायी समाधान कराने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या होने पर कई दिनों तक गांव को पेयजल संकट से न जूझना पड़े।वर्जनटंकी के संचालन के लिए जल निगम की ओर से ऑपरेटर रखे गए हैं। दिक्कत की जानकारी को लेकर ऑपरेटर व जल निगम के अफसरों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।-पुष्पेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान