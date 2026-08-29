Kannauj News: तालाब में कूदे दिव्यांग युवक का 24 घंटे बाद मिला शव

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क्षेत्र के गोवा गांव निवासी दिव्यांग मंजू उर्फ नरेंद्र सविता (38) शुक्रवार की शाम प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित तालाब में भुजरिया विसर्जन के दौरान तैरने के लिए कूदा था। पानी में छलांग लगाने के बाद वह बाहर नहीं आ सका। काफी देर तक युवक के वापस न आने पर परिजन ने ग्रामीणों की मदद से उसकी तलाश शुरू की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाकर तालाब में खोजबीन कराई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने भी सघन तलाशी अभियान चलाया।टीम ने तालाब के भीतर कई बार खोजबीन की लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। देर शाम युवक का शव तालाब से निकाला जा सका। प्रधान प्रतिनिधि अवधेश के सहयोग से तालाब में चार पंप सेट और दो ट्रैक्टर लगाकर पानी बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। पानी कम होने के बाद शव तलाशने में मदद मिली। चौकी प्रभारी अमोलर महेंद्र कुमार और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहे। थाना प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडेय का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।पिता की मौत वर्ष 2016 में हो चुकीदिव्यांग मंजू उर्फ नरेंद्र (38) अविवाहित था, उसके पिता रामनाथ की वर्ष 2016 में मौत हो चुकी है। तीन भाइयों में बीच का था। बड़ा भाई संजय उर्फ संजू (42) और छोटा भाई सौरभ (30) हैं, बुजुर्ग मां राजरानी हैं। परिवार खेतीबाड़ी के साथ नाईगीरी का काम कर गुजर बसर करता है।