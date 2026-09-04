Kannauj News: गृहक्लेश में साइकिल मिस्त्री ने गंवाई जान

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घटना कस्बे के मोहल्ला किदवई नगर की है। यहां के निवासी फरीद (40) औरैया जिले के बेला इलाके में साइकिल मिस्त्री का काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। परिजन के मुताबिक बुधवार को फरीद का पत्नी ताज बानो से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोपहर तीन बजे ताज बानो जानवरों के लिए घास लेने घर से बाहर निकली थीं। घर में सन्नाटा देखकर फरीद ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहर खा लिया। कुछ ही देर में जब फरीद की तबीयत बिगड़ने लगी और वह तड़पने लगा। तब परिजन के पांव तले जमीन खिसक गई। तत्काल 108 एंबुलेसं को कॉल किया गया और शाम करीब आठ बजे फरीद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सीएचसी में तैनात चिकित्सक डॉ. जितेंद्र बैरबा ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन जहर का असर गहरा चुका था। हालत नाजुक देखते हुए फरीद को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही फरीद की सांसें थम गईं।फरीद अपने पीछे तीन बेटियों और दो बेटों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बेटों तौफीक (20) व आशिफ (19) और बेटियों नगमा (18), रुखसार (16) व साहिबा (15) का रो-रोकर हाल बेहाल है। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाने से हर किसी की आंखें नम थीं। कोतवाली प्रभारी अजय अवस्थी ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।