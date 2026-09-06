Jhansi News: सूखे कुओं में लौटा पानी, युवाओं ने की सफाई

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गुरसराय। नगर क्षेत्र में लगातार बारिश से वर्षों से सूखे पड़े कई पुराने कुओं में दशकों बाद पानी लौटा है। इससे मोहल्लेवासियों में खुशी है, उन्हें पुराना समय याद आया जब ये कुएं प्रमुख साधन थे। पहले देखरेख के अभाव में कुओं में कचरा व पूजा सामग्री डाली जाती थी, जिससे वे गंदगी से भर गए। अब पानी लौटने पर मोहल्ले के युवाओं ने पहल कर कुओं की सफाई की। उन्होंने लोगों से कुओं में प्लास्टिक या पूजा सामग्री न डालने की अपील की। युवाओं का कहना है कि यह पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इनकी साफ-सफाई व संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। पानी से भरे ये कुएं अब आकर्षण का केंद्र हैं। मोहल्लेवासियों ने युवाओं की पहल की सराहना कर कुओं को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। सानू खरे, लला पांचाल, उज्ज्वल अरजरिया, विशाल जैन, छोटू जैन और नरेश पांचाल ने सहयोग किया। संवाद