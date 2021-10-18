Jhansi News: आज धूमधाम से होगा विश्वकर्मा पूजन
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:52 AM IST
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जखौरा। कस्बा जखौरा स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में 17 सितंबर को आज भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर विश्वकर्मा ने बताया कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नौ बजे भगवान विश्वकर्मा पाठ से होगी। इसके बाद चालीसा पाठ, दोपहर में नगर में शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम पांच बजे तक प्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा।- संवाद
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