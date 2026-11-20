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झांसी। 55वीं जेडीसीए डॉ. वृंदावन लाल वर्मा लीग कम नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को रेलवे डीएसए मैदान पर खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में रेलवे डिवीजन और ऑल स्टार क्लब की टीमें आमने-सामने होंगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध झांसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (जेडीसीए) की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ 25 अक्टूबर को हुआ था। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद रेलवे डिवीजन और ऑल स्टार क्लब ने फाइनल में जगह बनाई है। जेडीसीए सचिव अजय मिश्रा ने बताया कि फाइनल के मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह मौजूद रहेंगे। संवाद



सुबह 10:30 बजे होगा क्रिकेट का मुकाबलाशाम चार बजे पुरस्कार वितरण