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संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। जनपद के शिक्षकों को वर्ष 2009 के बाद से प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से पात्र शिक्षकों की सूचना मांगी है।संघ ने अपने ज्ञापन में 20 दिसंबर 2001 के शासनादेश का हवाला दिया था। इस शासनादेश के अनुसार, 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक प्रोन्नत वेतनमान के पात्र होते हैं। इसके बावजूद, जिले के अनेक शिक्षक वर्षों से इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित हैं। संघ का कहना है कि कई बार मांग के बावजूद शिक्षकों की वरिष्ठता सूची नहीं बनी। इससे उन्हें प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संगठन ने विभाग से पात्र शिक्षकों को चिह्नित कर शासनादेश के अनुरूप वेतनमान स्वीकृत करने की मांग की थी। साथ ही, सभी विकासखंडों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया था। संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र दीक्षित ने विभाग से सूचना संकलन प्रक्रिया जल्द पूरी कर वेतनमान स्वीकृत करने की मांग की।