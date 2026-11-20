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संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। लगभग चार साल पहले नकदी और स्कूटर लूटने के दोषी वीरेंद्र राजपूत को एडीजे प्रथम आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने तीन साल छह माह 20 दिन की सजा सुनाई है। उस पर कुल 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन के अनुसार, वीरेंद्र राजपूत ने चिरगांव निवासी गौरीशंकर योगी से डेढ़ लाख रुपये मांगे थे। पैसे न देने पर उसने पिटाई की और तमंचे से फायर भी किया था। चिरगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में उसे तीन साल छह माह 20 दिन की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना हुआ। वीरेंद्र करीब डेढ़ साल जेल में रहा और बाद में उसे जमानत मिल गई थी।हत्या के प्रयास में भी वीरेंद्र को सजाएक अन्य घटना में वीरेंद्र राजपूत ने पुलिस टीम पर हमला किया था। पुलिस को गोली नहीं लगी, लेकिन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। मोंठ थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। न्यायालय ने उसे तीन साल पांच माह 10 दिन कारावास की सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी तीन साल से अधिक जेल में रह चुका है, इसलिए उसकी सजा को जेल में बिताई अवधि में समायोजित किया गया।