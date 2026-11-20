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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) आकाश कुलहरि ने बृहस्पतिवार की रात झांसी, ललितपुर और जालौन के 61 निरीक्षकों को इधर से उधर कर दिया है। इससे तीनों जिलों के पुलिस महकमे में हलचल मच गई।पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से जारी तबादला सूची के अनुसार झांसी से ललितपुर अतुल कुमार लखेरा, प्रमोद कुमार यादव, चंद्रशेखर दुबे, तुलसीराम पांडेय, चंद्रपाल सरोज, विनय कुमार दिवाकर, सुदीप कुमार, अमरनाथ यादव, मुकेश कुमार सिंह चौहान, शैलेंद्र सिंह, संतोष कुमार अवस्थी, बलिराज, मिर्जा सदरे आलम, अखिलेश कुमार द्विवेदी, सरिता त्रिपाठी, नरेंद्र प्रताप, विजय कुमार पांडेय, रजत कुमार सिंह, संजय कुमार को भेजा है। झांसी से जालौन के लिए जयप्रकाश, सुरेश कुमार, वेदप्रकाश पांडेय, पप्पू आदिवासी, महेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात कुमार सिंह, कृष्ण कुमार, कुलदीप तिवारी, गोपाल सिंह यादव, दिनेश कुमार, जयप्रकाश चौबे, राजेश कुमार, रविंद्र नाथ यादव, सुधाकर सिंह, सौरभ सिंह, शिव शंकर सिंह, अजीत कुमार का स्थानांतरण किया गया है।जालौन से झांसी के लिए वीरेंद्र सिंह यादव, वीरेंद्र कुमार पटेल, जगदंबा प्रसाद दुबे, अनिल कुमार, अजय ब्रह्म तिवारी, संजय कुमार यती, कृष्ण बिहारी, मो. नफीस, शिव प्रसाद दुबे, परपहंस तिवारी, सतीश कुमार पांडेय, राजेश कुमार पांडेय, विमलेश कुमार और ललितपुर से झांसी के लिए स्वास्तिक तिवारी, मनोज मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा, शावेज खान, कृष्ण देव यादव, ज्ञानेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह, जर्नादन यादव, मुनेश भारती भेजे गए हैं। जालौन से ललितपुर के लिए नरेंद्र प्रताप, विजय कुमार पांडेय, रजत कुमार सिंह, संजय कुमार, विवेक कुमार मौर्य और ललितपुर से जालौन के लिए स्वास्तिक द्विवेदी, मनोज मिश्रा, अखिलेश कुमार तबादला किया गया है।