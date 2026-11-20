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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। कानपुर बाईपास स्थित एक हॉस्पिटल के बाहर मंगलवार देररात दो कार से आए आठ-दस लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। शोर मचने पर कुछ लोग हॉस्पिटल से बाहर आए तो हमलावर भाग गए। नवाबाद थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बबीना थानांतर्गत श्रीराम सिटी कॉलोनी खैलार निवासी सुमित भार्गव ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उसके पिता जय सिंह भार्गव हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती हैं। 17 नवंबर की देर रात करीब 11:45 बजे वह कार से सामान निकालने के लिए मुख्य गेट पर आया था। जैसे ही उसने कार का गेट खोल सामान निकालने का प्रयास किया वैसे ही आठ-दस लोगों ने घेर कर हमला कर दिया।हमलावरों ने लात-घूंसों, ईंट-पत्थर और बेल्ट से बेरहमी से पीटा। उसके शोर मचाने पर हॉस्पिटल के अंदर से कुछ लोगों ने बाहर आकर ललकारा, तो हमलावर अपनी दो कारों में सवार होकर भाग गए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह हमलावरों को जानता तक नहीं है। हमले की वजह से वह दोनों कारों के नंबर भी नहीं देख सके हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से आरोपियों की जानकारी और कारों का नंबर पता किया जा सकता है। थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि वजह पता लगाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को जल्द कब्जे में लेकर जांच होगी। हमलावरों और कारों के बारे में पता लगाकर आगे की कार्रवाई होगी।