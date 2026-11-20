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झांसी। कोतवाली थाने में युवती ने अज्ञात के खिलाफ फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नई बस्ती निवासी युवती ने बताया कि 20 सितंबर को उसके फोन पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। इसके बाद से वह उससे व्हाट्सएप पर बातचीत करने लगा। उसकी बातों में आकर एक-दूसरे से अपनी कुछ व्यक्तिगत तस्वीरें और वीडियो साझा किए। आरोप है कि अब अज्ञात व्यक्ति धमकी दे रहा है कि यदि उसने रुपये नहीं दिए तो तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा। कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो