Jhansi News: अक्तूबर तक पूरी होगी झांसी-बीना की तीसरी रेल लाइन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मथुरा-बीना थर्ड लाइन परियोजना का काम जल्द पूरा होने जा रहा है। धौलपुर से झांसी का काम पूरा होने के बाद अब झांसी-बीना रेलखंड में काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। बीना-आगासौंद के बीच महज नौ किलोमीटर का काम अक्तूबर माह तक पूरा होने के बाद मथुरा-बीना तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा।डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि तीसरी लाइन काे मौजूदा नेटवर्क से जोड़ने के लिए 15 अक्तूबर से मेगा ब्लॉक का कार्य प्रस्तावित है। मेगा ब्लॉक के दौरान तीसरी लाइन को जोड़ने के साथ ही आगासौद यार्ड की री-मॉडलिंग का काम पूरा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराने के लिए विभागीय अफसरों की टीम लगातार कार्य पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि कार्य की रफ्तार के साथ संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नॉन इंटरलॉकिंग और कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों की पहले से तैयारी पूरी रखने के भी निर्देश दिए गए है। जिससे निर्धारित अवधि में तीसरी लाइन को चालू किया जा सके।000000मथुरा से बीना तक बढ़ेगी लाइन क्षमताझांसी-बीना के करीब नौ किलोमीटर शेष हिस्से का काम पूरा होने के बाद मथुरा से बीना तक तीसरी रेल लाइन पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इससे इस व्यस्त रेल मार्ग पर ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। माल और यात्री ट्रेनों के परिचालन को अलग-अलग स्लॉट में संचालित करने में भी रेलवे को सहूलियत मिलेगी। इससे ट्रेनों के संचालन को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।