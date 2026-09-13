Jhansi News: -घर के बाहर खड़ी युवती पर चाकू से किया हमला

विज्ञापन



खिल्ली गांव निवासी आलोक चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन दीपांशी शुक्रवार को दोपहर में घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान ऋतिक, कनाई और बलवीर निवासी डाकौर पहुंचे और उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। आरोपियों ने अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। हमले में कंधे के पास चाकू लगने से वह घायल हो गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पूंछ थाना प्रभारी विद्या सागर सिंह के मुताबिक छानबीन के दौरान पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। तीनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विज्ञापन

खिल्ली गांव निवासी आलोक चौधरी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन दीपांशी शुक्रवार को दोपहर में घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान ऋतिक, कनाई और बलवीर निवासी डाकौर पहुंचे और उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। आरोपियों ने अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। हमले में कंधे के पास चाकू लगने से वह घायल हो गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पूंछ थाना प्रभारी विद्या सागर सिंह के मुताबिक छानबीन के दौरान पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। तीनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

झांसी। पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव में घर के बाहर खड़ी युवती पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। युवती लहूलुहान होकर घर के बाहर गिर गई। हमलावर युवक वहां से भाग निकले। परिजन की सूचना पर पीआरवी पहुंच गई। युवती को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।